Леон Эдвардс: всегда знал, что Масвидаль — фальшивка

30-летний представитель Великобритании Леон Эдвардс, выступающий в полусредней весовой категории, в очередной раз отметил, что не удивлён тому, что Хорхе Масвидаль выбыл с поединка с ним на турнире UFC 269.
«Всегда знал, что он просто фальшивка. Я знал это перед боем. У него был хороший период в карьере, полтора года назад он нокаутировал Тилла, затем нокаутировал Бена Аскрена, что продвинуло его наверх. Но фактически ему больше нечем похвастаться. Каждый раз, когда он выходит в октагон, более вероятно, что он проиграет. Моё мнение не особо изменилось, я знал это с самого начала, а теперь болельщики видят это своими глазами. Теперь всем ясно, что он — не тот, за кого себя выдаёт», — приводит слова Леона Эдвардса ESPN.
В активе Эдвардса в настоящее время беспроигрышная серия из 10 боёв. Этот отрезок включает победы над Нейтом Диасом, Рафаэлем дос Аньосом, Гуннаром Нельсоном и другими.
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