Стало известно, когда вернётся на ринг экс-чемпион мира Энди Руис

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе по трём весовым категориям Энди Руис рассказал, когда собирается провести следующий бой. Напомним, в последний раз Руис выходил на ринг в мае, победив Криса Арреолу.



«Жду, когда врачи дадут зелёный свет. Буду готов подраться в конце января или в феврале. Моя главная задача — оставаться в хорошей форме. Вокруг меня много громких имён. Люди говорят о Деонтее Уайлдере, Луисе Ортисе, Диллиане Уайте… Я же постараюсь просто быть готовым», — рассказал Руис Fighthype.



Руис был обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO с июня по декабрь 2019 года. Он неожиданно победил знаменитого Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде. Во втором поединке британский боксёр взял реванш и вернул себе соответствующие пояса.