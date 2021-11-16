«Макнагетс чё там». Пётр Ян отреагировал на похвалу Дастина Порье
Поделиться
Российский боец ММА Пётр Ян отреагировал на похвалу в свой адрес, высказанную Дастином Порье. Американский легковес назвал Яна лучшим боксёром в UFC. Напомним, ранее Конор Макгрегор предложил Яну провести боксёрский поединок в Ирландии.
«Дастин знает, что говорит. Макнагетс чё там», — написал Ян в своём «инстаграме», приложив цитату Порье.
Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» Петра Яна.
Последний бой Ян провёл 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Всего на счету россиянина 16 побед в смешанных единоборствах и 2 поражения. Порье в июле встречался как раз с Макгрегором, победив техническим нокаутом.
Новость по темеДастин Порье: Пётр Ян — лучший боксёр в UFC
Комментарии
- 16 ноября 2021
-
11:42
-
10:51
-
10:29
-
10:12
-
09:14
-
03:05
-
00:53
- 15 ноября 2021
-
23:51
-
23:00
-
21:47
-
20:40
-
19:47
-
19:03
-
17:32
-
16:54
-
16:25
-
15:29
-
15:00
-
13:59
-
12:56
-
12:27
-
10:53
-
09:48
-
00:23
- 14 ноября 2021
-
23:39
-
22:32
-
20:58
-
19:57
-
18:32
-
18:03
-
17:35
-
15:49
-
14:30
-
14:22
-
13:37
Партнерский контент