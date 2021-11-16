«Макнагетс чё там». Пётр Ян отреагировал на похвалу Дастина Порье

Российский боец ММА Пётр Ян отреагировал на похвалу в свой адрес, высказанную Дастином Порье. Американский легковес назвал Яна лучшим боксёром в UFC. Напомним, ранее Конор Макгрегор предложил Яну провести боксёрский поединок в Ирландии.



«Дастин знает, что говорит. Макнагетс чё там», — написал Ян в своём «инстаграме», приложив цитату Порье.

Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» Петра Яна.

Последний бой Ян провёл 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Всего на счету россиянина 16 побед в смешанных единоборствах и 2 поражения. Порье в июле встречался как раз с Макгрегором, победив техническим нокаутом.