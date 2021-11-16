Источник: российский боец Акмал Хожиев убил врача в США после спора о вакцинации

Российский боец ММА Акмал Хожиев арестован в США по обвинению в убийстве, сообщает Pacific News Center. По имеющейся информации, спортсмен убил врача Мирана Рибати и уже дал признательные показания. Как считает следствие, причиной конфликта стал спор по поводу вакцинации от коронавируса.



Как сообщается, Хожиев был активным противником массовой вакцинации. Как рассказали несколько коллег бойца, в последнее время он имел серьёзные проблемы с психикой, периодически у него случались вспышки неконтролируемой агрессии. Ранее его выгнали из двух спортивных залов после того, как он начал угрожать персоналу и посетителям.



Хожиев провёл четыре профессиональных поединка в смешанных единоборствах, одержав три победы.