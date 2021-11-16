Холлоуэй — побеждённому Родригесу: люблю тебя, брат. Жду твоего чемпионства
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Боец UFC Макс Холлоуэй обратился к Яиру Родригесу, которого победил на турнире UFC Vegas 42. Холлоуэй взял верх единогласным решением судей.
«Это самый жёсткий вид спорта в мире. Но для некоторых бойцов то, что происходит в октагоне — самое лёгкое. Яир — один из таких ребят. Если вы хотите понять, как Родригес делает свои ниндзя-удары — посмотрите на его команду. Если вы хотите понять, зачем он их делает — посмотрите на его семью и жертвы, на которые она идёт, чтобы он выходил в октагон. Яир, люблю тебя, брат. С нетерпением жду твоего чемпионства когда-нибудь. Мы должны быть друзьями, наверное», — написал Холлоуэй в своём «инстаграме».
Во время боя Холлоуэй стал первым бойцом, сделавшим 3000 ударов в UFC.
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