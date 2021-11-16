«Маленький нищий чудак». Конор Макгрегор отреагировал на критику Чейла Соннена
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Знаменитые бойцы ММА Чейл Соннен и Конор Макгрегор устроили перепалку в «Твиттере». Первым выпад сделал Соннен, посмеявшийся над поведением ирландца в последнее время.
«Макгрегор превращается в маленького богатого чудака», — написал Соннен.
«Сказал про меня маленький нищий чудак», — ответил Макгрегор, сопроводив своё сообщение смайликами.
Макгрегор продолжает заниматься своим здоровьем после того, как получил перелом ноги на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье. Макгрегор повредил ногу и проиграл техническим нокаутом в первом раунде, но не согласился с судейским решением.
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