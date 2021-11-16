«Маленький нищий чудак». Конор Макгрегор отреагировал на критику Чейла Соннена

Знаменитые бойцы ММА Чейл Соннен и Конор Макгрегор устроили перепалку в «Твиттере». Первым выпад сделал Соннен, посмеявшийся над поведением ирландца в последнее время.



«Макгрегор превращается в маленького богатого чудака», — написал Соннен.



«Сказал про меня маленький нищий чудак», — ответил Макгрегор, сопроводив своё сообщение смайликами.



Макгрегор продолжает заниматься своим здоровьем после того, как получил перелом ноги на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье. Макгрегор повредил ногу и проиграл техническим нокаутом в первом раунде, но не согласился с судейским решением.