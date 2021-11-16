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«Я мог больше использовать борьбу». Чендлер извинился перед женой после боя с Гэтжи

«Я мог больше использовать борьбу». Чендлер извинился перед женой после боя с Гэтжи
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Известный боец ММА Майкл Чендлер рассказал, что принёс извинения своей жене Бри после проигранного поединка с Джастином Гэтжи. Напомним, Чендлер пропустил множество ударов и уступил единогласным решением судей.

«Мне пришлось извиняться перед своей женой. Перед боем я сказал ей, что планирую переводить Гэтжи в партер, где выиграл бы у него девять раз из десяти. Это не проявление неуважения, я просто считаю, что моя борьба намного лучше, чем у Джастина. Я мог больше использовать свою борьбу, контроль клетки, хватать Гэтжи за руки и так далее, вместо того, чтобы просто выбрасывать размашистые удары. Но как только начался бой, я вернулся к своей настоящей личности, к своему ДНК. И мне это понравилось», — цитирует Чендлера Low kick MMA.

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