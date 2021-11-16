Джейк Пол: я лучшее, что случилось с боксом за последнее столетие
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Боксёр и видеоблогер Джейк Пол отметил собственные достижения в боксе.
«Я лучшее, что случилось с боксом за последнее столетие. Легенды со мной согласны. Энтони Джошуа, Майк Тайсон, Тайсон Фьюри — все они говорили, что то, что я делаю, подобно глотку свежего воздуха. Я не думаю, что есть кто-то, кто думает, что я плох в этом виде спорта. Полагаю, дебаты относительно того, хорош ли Джейк Пол для бокса или нет, начались около года назад. Но я был тот, кто прекратил их.
Сейчас у меня есть фонд, с помощью которого мы раздаём как можно большему числу детей боксёрские перчатки. Мы ездим по окрестностям, ремонтируем боксёрские залы, вдохновляем ребят заниматься боксом», — приводит слова Пола Sky Sports со ссылкой на Bleacher Report.
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