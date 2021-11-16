Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол: я лучшее, что случилось с боксом за последнее столетие

Джейк Пол: я лучшее, что случилось с боксом за последнее столетие
Комментарии

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол отметил собственные достижения в боксе.

«Я лучшее, что случилось с боксом за последнее столетие. Легенды со мной согласны. Энтони Джошуа, Майк Тайсон, Тайсон Фьюри — все они говорили, что то, что я делаю, подобно глотку свежего воздуха. Я не думаю, что есть кто-то, кто думает, что я плох в этом виде спорта. Полагаю, дебаты относительно того, хорош ли Джейк Пол для бокса или нет, начались около года назад. Но я был тот, кто прекратил их.

Сейчас у меня есть фонд, с помощью которого мы раздаём как можно большему числу детей боксёрские перчатки. Мы ездим по окрестностям, ремонтируем боксёрские залы, вдохновляем ребят заниматься боксом», — приводит слова Пола Sky Sports со ссылкой на Bleacher Report.

Новость по теме
Джейк Пол: я изобью Нейта Диаза до полусмерти. У него на счету где-то 40 поражений
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021