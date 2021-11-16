UFC и итальянская лига Venator Fighting Championship подписали соглашение о сотрудничестве

UFC FIGHT PASS, крупнейшая ОТТ платформа для фанатов единоборств, объявила о подписании многолетнего эксклюзивного контракта о дистрибуции c Venator Fighting Championship, который является промоушеном номер один по смешанным единоборствам в Италии. UFC FIGHT PASS увеличивает количество прямых эфиров, доступных к просмотру в прайм-тайм по московскому времени, поэтому первый турнир будет транслироваться в прямом эфире эксклюзивно в UFC FIGHT PASS в субботу, 18 декабря, в 20:00 по Москве.

Компания Venator FC, основанная в 2015 году, которая на сегодняшний день провела восемнадцать мероприятий, занимается подготовкой итальянских спортсменов к переходу в другие спортивные организации по боевым видам спорта, включая UFC. Среди известных спортсменов UFC, которые начали свою карьеру с Venator FC, Марвин Веттори (2-е место в среднем весе UFC) и Джек Херманссон (6-е место в среднем весе UFC).

UFC FIGHT PASS показывает прямые трансляции турниров десятков MMA-промоушенов по боевым видам спорта по всему миру. Подписчики платформы имеют круглосуточный доступ к крупнейшей в мире видео библиотеке, в которой представлено более 20 000 боев, включая все бои в истории UFC.

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