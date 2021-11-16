Цзю — перед боем с Иноуэ: мне нравится причинять боль. Или убьём мы, или убьют нас

Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тим Цзю накануне взвешивания перед поединком с японским боксёром Такеши Иноуэ высказался о своей форме.



«Я провёл более 200 раундов во время спаррингов, готовясь к поединку, так что сейчас я чувствую себя в отличной форме и готов сражаться. Я знаю, это звучит жестоко, но мне нравится причинять боль другим. Когда я вхожу в это состояние, то просто превращаюсь в другого человека. Хотя через два дня после этого я буду совсем иным: милым и расслабленным. Сейчас я как раз в таком состоянии. Или убьём мы, или убьют нас. Как во времена гладиаторов. Вот что такое борьба и жестокость», — приводит слова Тима The Maitland Mercury.



Бой Цзю — Иноуэ состоится 17 ноября в австралийском городе Голд-Косте.