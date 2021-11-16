Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Цзю — перед боем с Иноуэ: мне нравится причинять боль. Или убьём мы, или убьют нас

Цзю — перед боем с Иноуэ: мне нравится причинять боль. Или убьём мы, или убьют нас
Комментарии

Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тим Цзю накануне взвешивания перед поединком с японским боксёром Такеши Иноуэ высказался о своей форме.

«Я провёл более 200 раундов во время спаррингов, готовясь к поединку, так что сейчас я чувствую себя в отличной форме и готов сражаться. Я знаю, это звучит жестоко, но мне нравится причинять боль другим. Когда я вхожу в это состояние, то просто превращаюсь в другого человека. Хотя через два дня после этого я буду совсем иным: милым и расслабленным. Сейчас я как раз в таком состоянии. Или убьём мы, или убьют нас. Как во времена гладиаторов. Вот что такое борьба и жестокость», — приводит слова Тима The Maitland Mercury.

Бой Цзю — Иноуэ состоится 17 ноября в австралийском городе Голд-Косте.

Самый избегаемый боксёр на сегодняшний день. Сын Кости Цзю наводит ужас на свой дивизион Самый избегаемый боксёр на сегодняшний день. Сын Кости Цзю наводит ужас на свой дивизион
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021