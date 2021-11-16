Флойд Мейвезер: многие во время прогулок считают шаги, а я — наличные

Бывший чемпион мира в пяти дивизионах боксёр Флойд Мейвезер-младший разместил новый пост в своём «инстаграме», где в шутку показал, насколько богат.
«Я не Бобби Браун, но мне платят за каждый маленький шаг, который я совершаю. Многие люди во время прогулок считают шаги, а я — наличные деньги», — написал Мейвезер-младший.
Фотографию можно посмотреть на странице Флойда Мейвезера-младшего в «Инстаграме».
В июне 2021 года Мейвезер провёл выставочный поединок с блогером Логаном Полом. Бой продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.
Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.
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