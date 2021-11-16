Друг У. Нурмагомедова рассказал подробности инцидента с наездом на полицейского

Друг российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова, Камал Идрисов, подготовил жалобу на действия адвоката Александра Карабанова и поделился подробностями инцидента с наездом на полицейского. Текст письма опубликовал «Спорт-Экспресс».



«Независимый анализ видеозаписи, содержащейся в социальных сетях, показывает, что управляемое мной транспортное средство, подъехав к посту, останавливается, а не «проносится, снося ограждения и сбивая сотрудника полиции», как представляется обществу. Как видно из записи, движение автомобиля продолжилось после непродолжительного общения с сотрудником полиции в светоотражающем жилете, чей жест рукой в сторону хода движения машин я воспринял как разрешение ехать дальше, в результате чего я начал объезжать стоящий предо мною автомобиль. Также на записи видно, что в этот же момент с левой стороны дороги, со стороны водителя, к заграждению подходит другой сотрудник полиции, также одетый в светоотражающую одежду, который на долю секунды отвлекает моё внимание.

В этот же момент, как видно на видеозаписи, вооружённый сотрудник Росгвардии без светоотражающего жилета, стоявший в стороне от дороги, нарушая установленные требования правил дорожного движения и должностных инструкций, резко выбежал на полосу движения транспортных средств, после чего резко прыгнул на правый бок капота, проезжающего фактически мимо него автомобиля и скатился на землю.



Здесь необходимо отметить, что в обязанности данного сотрудника входит лишь обеспечение безопасности деятельности своих коллег, а не транспортный контроль. Второй сотрудник полиции, одетый в светоотражающую одежду, резко выдвинувшись вслед за автомобилем, тем самым закрыв мне обзор, в результате чего я в зеркале заднего вида своего автомобиля, боковые стёкла которого затемнены, не мог полноценно разглядеть какие-либо последствия от небольшого, касательного столкновения сотрудника полиции с автомобилем.



Хочу пояснить, что все мои указанные действия были продиктованы лишь тем, что до вылета рейса, на который я спешил, оставалось менее 45 минут. Это, конечно же, не оправдывает мои действия, но в то момент, находясь в спешке, не осознавал тяжесть случившегося, что в принципе и подтверждается дальнейшими моими действиями, в частности, тем, что я с моим товарищем спокойно поехали в сторону аэропорта, прошли регистрацию и сели в самолёт маршрутом до Москвы, а не скрылись на безлюдной территории, расположенной вокруг аэропорта, пытаясь заметать следы. Очевидно, что ни один человек, совершивший преступление, не подумал бы улететь в Москву, проходя паспортный контроль.

При этом, ещё до вылета с аэропорта г. Махачкалы, я позвонил знакомым, с просьбой подъехать к указанному посту полиции и извиниться. По моей просьбе, примерно в 13:30, когда мы были уже в воздухе, мои друзья подъехали к данному посту, извинились от моего имени, объяснили мои действия спешкой на рейс и предложили в случае необходимости компенсацию материального и морального вреда. Потерпевший оказался вполне адекватным человеком, поблагодарил, за то, что подъехали с извинениями и объяснениями, от денежной компенсации отказался, пошутив, что теперь ребята, при следующей встрече, должны ему автографы.

Данные обстоятельства легко проверяемы, в том числе видеозаписями с данного поста полиции, что надеюсь следствием будет сделано. Всё это детально изложено мною лишь с целью формирования реальной картины произошедшего, а квалификация указанным действиям будет дана уже по результатам проведённого следствия.

Необоснованные, на мой взгляд действия сотрудника Росгвардии, который, нарушая установленные правила, выбежал на полосу движения транспортных средств без светоотражающей одежды, после чего он ударился о боковую часть транспортного средства, находившегося в движении не по направлению потерпевшего, не позволяли Карабанову А. Л. квалифицировать мои действия как применение насилия в отношении представителя власти!» — говорится в тексте сообщения.