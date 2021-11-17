Магомед Исмаилов: дальше будет ещё интереснее

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост на своей официальной странице в «инстаграме», где показал, как проводит спарринг на лапах.

«Вам, наверное, интересно, что дальше? Дальше будет ещё интереснее. Ну а пока немного работы на лапах», — подписал видеозапись Исмаилов.

Магомед Исмаилов провёл спарринг на лапах:

Видеозапись можно посмотреть на «Чемпионате».

35-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. Последний бок Магомед провёл на турнире AMC Fight Nights 105, где встречался с соотечественником Владимиром Минеевым. Поединок завершился победой Минеева. Ранее Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года — судьи в том противостоянии зафиксировали ничью.