Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Лиана Джоджуа уволена из UFC

Лиана Джоджуа уволена из UFC
Комментарии

Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа была исключена из ростера UFC. Об этом сообщили на странице UFC Roster Watch в «Твиттере».

Последним поединком Лианы в американском промоушене был бой с представительницей США Кортни Кейси. Соперницы встречались на турнире UFC Вегас 42, состоявшемся в ночь с 13 на 14 ноября мск. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Кейси.

26-летняя Джоджуа потерпела пятое поражение в своей карьере в смешанных единоборствах. К тому же это второе поражение спортсменки подряд. В октябре 2020 года она уступила американке Миранде Маверик. За последние четыре боя она потерпела три поражения и одержала одну победу.

Лику можно победить, но не сломить. Джоджуа сражалась до конца Лику можно победить, но не сломить. Джоджуа сражалась до конца
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021