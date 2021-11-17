Лиана Джоджуа уволена из UFC
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Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа была исключена из ростера UFC. Об этом сообщили на странице UFC Roster Watch в «Твиттере».
Последним поединком Лианы в американском промоушене был бой с представительницей США Кортни Кейси. Соперницы встречались на турнире UFC Вегас 42, состоявшемся в ночь с 13 на 14 ноября мск. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Кейси.
26-летняя Джоджуа потерпела пятое поражение в своей карьере в смешанных единоборствах. К тому же это второе поражение спортсменки подряд. В октябре 2020 года она уступила американке Миранде Маверик. За последние четыре боя она потерпела три поражения и одержала одну победу.
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