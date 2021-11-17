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Тренер соперника Цзю: мой подопечный превосходит Тима как в силе, так и в скорости

Тренер соперника Цзю: мой подопечный превосходит Тима как в силе, так и в скорости
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Тацуя Сайто, тренер японского боксёра Такеши Иноуэ, высказался о предстоящем поединке своего подопечного с обладателем региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тимом Цзю.

«Тим Цзю — невероятный боксёр, и мы его очень уважаем. Кроме того, он также настоящий джентльмен, и мы ценим это. Мне жаль такое говорить, но после всей подготовки, которую провёл Такеши, я убеждён, что он превосходит Тима как в силе, так и в скорости», — приводит слова Сайто The Maitland Mercury.

Бой Цзю — Иноуэ состоится 17 ноября в австралийском городе Голд-Косте. На кону стоят чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе.

Ранее Тим рассказал о своей форме перед боем.

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