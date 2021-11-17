Назван следующий соперник Сауля Альвареса. Решение одобрено WBC

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес проведёт бой с обладателем пояса WBC Илунгой Макабу. Решение провести поединок было подтверждено Всемирным боксёрским советом (WBC) после того, как тренер Альвареса Эдди Рейносо запросил WBC об организации этого поединка. Бойцы сразятся за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе». Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в своём «твиттере».



Напомним, в ночь на 7 ноября Альварес нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса. Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении. Сразу после победы над Плантом Сауль отметил, что не против провести третий бой с Геннадием Головкиным: первый поединок закончился вничью, второй — победой мексиканца.