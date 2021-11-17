Цзю — о бое с Иноуэ: мне его жаль

Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тим Цзю ответил на слова тренера японского боксёра Такеши Иноуэ, заявившего, что его подопечный превосходит Тима как в силе, так и в скорости.
«Скорость и сила — не самые главные составляющие. Что действительно имеет значение, так это мозг и IQ. За счёт этого можно на 10 шагов опережать своего противника. Можно быть самым быстрым и самым сильным панчером. Можно всё делать идеально, но если нет IQ и понимания того, что делать дальше, то это мало, что даст. Конечно, быть может, этот бой для меня станет самым тяжёлым. Но я очень хорошо к нему подготовился, поэтому мне жаль Такеши», — приводит слова Тима The Maitland Mercury.
Бой Цзю — Иноуэ состоится сегодня, 17 ноября, в австралийском городе Голд-Косте.
- 17 ноября 2021
-
12:06
-
11:41
-
11:10
-
10:07
-
09:29
-
09:10
-
00:57
- 16 ноября 2021
-
23:31
-
22:45
-
21:27
-
20:50
-
19:42
-
19:29
-
19:05
-
17:53
-
17:42
-
16:38
-
16:12
-
15:19
-
14:45
-
13:34
-
12:59
-
11:42
-
10:51
-
10:29
-
10:12
-
09:14
-
03:05
-
00:53
- 15 ноября 2021
-
23:51
-
23:00
-
21:47
-
20:40
-
19:47
-
19:03