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Цзю — о бое с Иноуэ: мне его жаль

Цзю — о бое с Иноуэ: мне его жаль
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Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тим Цзю ответил на слова тренера японского боксёра Такеши Иноуэ, заявившего, что его подопечный превосходит Тима как в силе, так и в скорости.

«Скорость и сила — не самые главные составляющие. Что действительно имеет значение, так это мозг и IQ. За счёт этого можно на 10 шагов опережать своего противника. Можно быть самым быстрым и самым сильным панчером. Можно всё делать идеально, но если нет IQ и понимания того, что делать дальше, то это мало, что даст. Конечно, быть может, этот бой для меня станет самым тяжёлым. Но я очень хорошо к нему подготовился, поэтому мне жаль Такеши», — приводит слова Тима The Maitland Mercury.

Бой Цзю — Иноуэ состоится сегодня, 17 ноября, в австралийском городе Голд-Косте.

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