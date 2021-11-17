А. Тищенко: Цзю хотел боя с Канело? Говорить можно всё что угодно

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко высказался о целесообразности поединка обладателя региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тима Цзю и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса.
«Цзю хотел боя с Саулем Альварасом, и его можно победить? В теории можно победить хоть кого. У каждого есть свои сильные стороны, нужно только уметь ими воспользоваться. Говорить можно всё что угодно, но на практике сделать это не всегда реально. Пока это просто слова.
Я вижу сходство Тима с отцом в его манере. Он пытается копировать Костю, его стиль ведения боя. Понятно, что они, возможно, не хотят ассоциироваться друг с другом, потому что у отца отдельная история, а у сына свой путь. Невооружённым глазом всё равно видно, что они похожи. Не считаю, что быть похожим на такого звёздного отца, чемпиона — это плохо», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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