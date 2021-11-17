А. Тищенко — о бое Цзю: даже не знаю соперника. Тима ведут чрезмерно осторожно

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко высказался о предстоящем поединке обладателя региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тима Цзю и японского боксёра Такеши Иноуэ.



«Сегодня ожидаю от Тима победы. Если честно, даже не видел и не знаю соперника Тима Цзю в деле, чтобы оценить его навыки. Хочется видеть бои Тима с более опытными боксёрами, бывшими чемпионами, чтобы были более известные и громкие имена. Так будет проще понять и оценить его уровень мастерства в боях с боксёрами хорошего уровня. Тогда будет понимание, способен ли Цзю бороться за титул чемпиона или пока ему рано выходить на такой уровень. Мне кажется, что его ведут чрезмерно осторожно. Тиму пора выходить на более высокий уровень соперников», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.