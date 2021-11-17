Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

А. Тищенко — о бое Цзю: даже не знаю соперника. Тима ведут чрезмерно осторожно

А. Тищенко — о бое Цзю: даже не знаю соперника. Тима ведут чрезмерно осторожно
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко высказался о предстоящем поединке обладателя региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тима Цзю и японского боксёра Такеши Иноуэ.

«Сегодня ожидаю от Тима победы. Если честно, даже не видел и не знаю соперника Тима Цзю в деле, чтобы оценить его навыки. Хочется видеть бои Тима с более опытными боксёрами, бывшими чемпионами, чтобы были более известные и громкие имена. Так будет проще понять и оценить его уровень мастерства в боях с боксёрами хорошего уровня. Тогда будет понимание, способен ли Цзю бороться за титул чемпиона или пока ему рано выходить на такой уровень. Мне кажется, что его ведут чрезмерно осторожно. Тиму пора выходить на более высокий уровень соперников», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Сын советской легенды жалеет соперника ещё до боя. Тим Цзю сделает японцу больно? LIVE! Сын советской легенды жалеет соперника ещё до боя. Тим Цзю сделает японцу больно? LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021