К. Цзю: Иноуэ входит в десятку лучших боксёров мира — для Тима не будет ничего лёгкого
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился мыслями о предстоящем поединке своего сына, Тима, с японским боксёром Такеши Иноуэ.
«Такеши Иноуэ входит в десятку лучших боксёров мира. У японца очень неплохой послужной список, поэтому это серьёзный соперник для Тима. Иноуэ — нокаутёр, бьющий, является первым номером. Бой с Тимом — это дополнительная моральная и физическая нагрузка, ответственность. Возможно, следующий его бой будет уже за звание, поэтому японец многим рискует. Сегодня Тиму точно не будет легко», — сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Бой между Тимом Цзю и Такеши Иноуэ состоится сегодня, 17 ноября.
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