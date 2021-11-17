Президент WBC шокирован запросом Канело Альвареса о бое за пояс в первом тяжёлом весе

Президент Всемирного боксёрского совета WBC Маурисио Сулейман признался, что был очень удивлён, когда узнал о желании абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса провести бой с обладателем пояса WBC Илунгой Макабу.



«Это большой риск. Будет крайне непросто, но жребий уже брошен. Это действительно колоссальный риск, который разорвёт множество шаблонов. Сауль ищет проблем. Никогда не ожидал, что такое случится. Макабу — очень опасный боец, который выступает на очень хорошем уровне», — приводит слова Сулеймана BoxingScene.



Решение провести поединок между Альваресом и Макабу было подтверждено WBC после того, как тренер Альвареса Эдди Рейносо запросил WBC об организации этого поединка. Бойцы сразятся за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе.

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