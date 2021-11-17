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Николай Валуев отвёз сына в армию. Видео

Николай Валуев отвёз сына в армию. Видео
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Депутат Государственной думы РФ, знаменитый в прошлом боксёр Николай Валуев разместил новый пост в своём «твиттере», где сообщил, что отвёз сына Григория в армию.

«Всем доброе утро и здоровья! Отвёз сына в армию, а у вас как дела?» — подписал видео Валуев.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Сроки осеннего призыва в России определены с 1 октября по 31 декабря 2021 года.

Николай Валуев — чемпион мира по версии WBA (2005-2007, 2008-2009), интерконтинентальный чемпион по версии WBA (2004-2005), временный интерконтинентальный чемпион по версии WBA (2004), чемпион Азии по версии PABA (2001-2004).

Ранее Валуев поделился мыслями о потенциальном поединке с участием соотечественника Петра Яна и экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора.

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