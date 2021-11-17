Курбанов оценил шансы Цзю в бою с Иноуэ и заявил, что намерен провести бой с ним

Боксёр RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов оценил шансы Тимофея Цзю в поединке с японцем Такеши Иноуэ.

«Для Цзю это серьёзный соперник, серьёзная проверка. Мы не знаем, с каким настроем приехал японец. Если сравнивать боксёров, то Цзю лучше по классу, у него выше бойцовский IQ, а на стороне японца – мощь. Плюс Тим боксирует дома, и это преимущество.

Этот бой покажет, насколько Цзю хорош, потому что японец заслуживает своё место в топе. Двух своих прошлых соперников Цзю прошёл очень легко. Японцы более жёсткие, терпеливые, настоящие самураи – я сам дрался с японцем и знаю, про что говорю. Если Цзю пройдёт японца в доминирующем стиле, то это будет отличный результат.

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Вне зависимости от результата этого боя я хочу боксировать с Цзю. Неважно, проиграет он или нет», — поделился своим мнением Магомед в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Напомним, что Курбанов проведёт бой с четвёртым номером рейтинга Патриком Тейшейра. Поединок возглавит шоу RCC Boxing Promotions, которое запланировано на 11 декабря в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге.