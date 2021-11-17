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На бой с Иноуэ Цзю вышел под «Thunderstruck» группы AC/DC

На бой с Иноуэ Цзю вышел под «Thunderstruck» группы AC/DC
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В настоящее время австралийском городе Голд-Косте проходит бой с участием австралийского боксёра с русскими корнями Тима Цзю и японца Такеши Иноуэ. На кону стоят чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе.

Отметим, что на поединок Тим вышел под песню «Thunderstruck» группы австралийской группы AC/DC. Раньше Тим выходил под «Another One Bites the Dust» английской рок-группы Queen.

Ранее сообщалось, что на поединок были проданы все билеты — 21 000.

27-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом). Напомним, что Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо.

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