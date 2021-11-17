Тим Цзю одержал победу в бою с Такеши Иноуэ, защитив титулы WBO Global и WBO Asia Pacific

27-летний австралиец русского происхождения Тим Цзю одержал победу в бою с японским боксёром Такеши Иноуэ. На кону стояли чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе.

Поединок состоялся в австралийском городе Голд-Кост. На протяжении всего боя увереннее смотрелся Тимофей, регулярно достававший соперника точными ударами. В 12-м раунде японец побывал в нокдауне. В итоге противостояние продлилось все 12 раундов и завершилось победой Цзю единогласным решением судей.

На профессиональном ринге Цзю одержал 20 побед в 20 поединках (15 — нокаутом). Напомним, что Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермаллом Чарло судьи определили ничью.