Тим Цзю — о победе над Такеши Иноуэ: его лицо разбито. Завтра он вообще заплывёт весь

27-летний австралиец русского происхождения Тим Цзю прокомментировал победу, одержанную в бою с японским боксёром Такеши Иноуэ. На кону стояли чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе.

«Я бил его постоянно. Ты видишь, его лицо разбито. Завтра он вообще заплывёт весь. Я просто получал удовольствие от боя. В Ньюкасле ребята сумасшедшие, но в Сиднее – просто вау!» — сказал Цзю после боя.

Поединок завершился уверенной победой Тимофея в 12-м раунде. Для 27-летнего Цзю эта победа стала 20-й в 20 поединках (15 — нокаутом) на профессиональном ринге.

Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермаллом Чарло судьи определили ничью.