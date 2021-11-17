Костя Цзю отреагировал на победу сына, защитившего титулы WBO Global и WBO Asia Pacific
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал победу своего сына Тима, которую он одержал в бою с представителем Японии Такеши Иноуэ, защитив таким образом чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе.
«Ты бьёшь любого, а он как кирпичная стена. Ты ничего не можешь сделать. Мы обсуждали с Тимом этот момент. План на бой? Я говорил Тиму не торопиться. Тим не давал ему (Иноуэ — Прим. «Чемпионата») шансов. Соперник был медленнее, но ты к нему дольше привыкаешь. Я бы дал два раунда ничейных, остальные за Тимом. У меня получилось 120-108. Я не хотел засчитывать нокдаун в последнем раунде», — сказал Цзю-старший в эфире «Матч ТВ».
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