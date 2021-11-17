Костя Цзю высказался о потенциальном бое сына с Курбановым

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю сделал заявление относительно возможного поединка его сына Тима с боксёром RCC Boxing Promotions Магомедом Курбановым. Ранее Курбанов выразил желание сразиться с Тимофеем.

«Я папа. Я привожу Тима сюда, в Челябинск, например, или в Екатеринбург, и мы бьём местного человека. Какой фан-база получится? Он потеряет её. Зачем нам этот бой? Он получит сразу негатив. Тем более я дал слово не бить своих», — сказал Цзю-старший в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 17 ноября, Тим Цзю одержал победу в бою с японским боксёром Такеши Иноуэ, благодаря которой он защитил чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе.