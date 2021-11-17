Папин — о бое Цзю — Иноуэ: думал, поединок закончится после шестого раунда

Российский боксёр Алексей Папин прокомментировал победу австралийского боксёра с русскими корнями Тима Цзю, которую он одержал в бою с представителем Японии Такеши Иноуэ.

«Замечательный бой. Тимофей показал уровень бокса. Оппозиция оставляла желать лучшего, хотя рейтинги бесспорны. Тимофей на голову выше. Я думал, что бой закончится после шестого раунда, особенно после того, как Тимофей начал пробивать корпус. Японец впечатлил своей крепостью. Тимофей показал уровень бокса, без лишней суеты, всё грамотно и безопасно. Самое главное, он не подвергал себя опасности», — сказал Панин в эфире «Матч ТВ».

На профессиональном ринге Цзю одержал 20 побед в 20 поединках (15 — нокаутом). Напомним, Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо.