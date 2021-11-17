Папин — о бое Цзю — Иноуэ: думал, поединок закончится после шестого раунда

Российский боксёр Алексей Папин прокомментировал победу австралийского боксёра с русскими корнями Тима Цзю, которую он одержал в бою с представителем Японии Такеши Иноуэ.
«Замечательный бой. Тимофей показал уровень бокса. Оппозиция оставляла желать лучшего, хотя рейтинги бесспорны. Тимофей на голову выше. Я думал, что бой закончится после шестого раунда, особенно после того, как Тимофей начал пробивать корпус. Японец впечатлил своей крепостью. Тимофей показал уровень бокса, без лишней суеты, всё грамотно и безопасно. Самое главное, он не подвергал себя опасности», — сказал Панин в эфире «Матч ТВ».
На профессиональном ринге Цзю одержал 20 побед в 20 поединках (15 — нокаутом). Напомним, Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо.
- 17 ноября 2021
-
16:26
-
16:17
-
16:09
-
16:04
-
15:55
-
15:48
-
15:43
-
15:36
-
15:32
-
15:27
-
14:44
-
14:39
-
14:33
-
14:25
-
13:58
-
13:43
-
13:13
-
13:02
-
12:19
-
12:15
-
12:10
-
12:06
-
11:41
-
11:10
-
10:07
-
09:29
-
09:10
-
00:57
- 16 ноября 2021
-
23:31
-
22:45
-
21:27
-
20:50
-
19:42
-
19:29
-
19:05