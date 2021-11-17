Тим Цзю — Брайану Кастаньо: я иду за тобой

27-летний австралиец русского происхождения Тим Цзю после победы над японцемТакеши Иноуэ обратился к чемпиону мира по версии WBO в первом среднем весе Брайану Кастаньо.

«У меня есть заявление для Кастаньо. У тебя медовый месяц? Ок, празднуй, я иду за тобой», — сказал Тим Цзю в эфире «Матч ТВ».

Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермаллом Чарло судьи определили ничью.

Поединок Тимофея с Иноуэ продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи определили победу Цзю. Для него она стала 20-й в 20 поединках (15 — нокаутом) на профессиональном ринге.