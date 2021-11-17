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Иноуэ после поражения в бою с Цзю доставили в больницу

Иноуэ после поражения в бою с Цзю доставили в больницу
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В австралийском городе Голд-Косте завершился бой с участием австралийского боксёра с русскими корнями Тима Цзю и представителя Японии Такеши Иноуэ. На кону стояли чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе. Победу в противостоянии, продлившемся все 12 раундов, праздновал Цзю.

Сразу по окончании боя Иноуэ был доставлен в госпиталь. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил обозреватель Бен Дэймон.

Фотографию можно посмотреть на странице Бена Дэймона в «Твиттере».

На профессиональном ринге Цзю одержал 20 побед в 20 поединках (15 — нокаутом). Напомним, Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе, аргентинец Брайан Кастаньо.

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