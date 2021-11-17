Курбанов — о желании Канело перейти в первый тяжёлый вес: он делает историю, красавчик

Боксёр RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов поделился мнением о запросе знаменитого боксёра Сауля Альвареса, который попросил организовать ему бой в первом тяжёлом весе. Напомним, сейчас Альварес — абсолютный чемпион мира во втором среднем весе.



«Канело хочет вписать себя в историю как один из величайших боксёров. Такое никто не повторял и не делал – Канело будет первым. Он делает свою историю, он красавчик. Многие бы хотели быть на его месте – желаю ему удачи во всем, во всех планах», — рассказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.



Решение провести поединок между Альваресом и Илунгой Макабу было подтверждено WBC после того, как тренер Альвареса Эдди Рейносо запросил об организации этого поединка. Бойцы сразятся за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе.