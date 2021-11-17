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Валуев: пришло время Тимофею Цзю проводить бои за полновесные пояса

Валуев: пришло время Тимофею Цзю проводить бои за полновесные пояса
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Депутат Государственной Думы РФ, знаменитый в прошлом боксёр Николай Валуев поделился мнением о поединке между Тимофеем Цзю и Такеши Иноуэ. Сын легендарного Кости Цзю одержал победу единогласным решением судей.

«Как я и говорил, Тимофей победил, была дистанция. Он официальный претендент и уже может проводить бои за полновесные пояса. Пришло уже то время. Поздравляю его с победой от всего сердца», — приводит слова Валуева «Спорт-экспресс».

Напомним, бой завершился уверенной победой Цзю единогласным судейским решением по итогам 12 раундов. На профессиональном ринге Цзю одержал 20 побед в 20 поединках (15 — нокаутом). Отметим, Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе, аргентинец Брайан Кастаньо.

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