Валуев: пришло время Тимофею Цзю проводить бои за полновесные пояса

Депутат Государственной Думы РФ, знаменитый в прошлом боксёр Николай Валуев поделился мнением о поединке между Тимофеем Цзю и Такеши Иноуэ. Сын легендарного Кости Цзю одержал победу единогласным решением судей.



«Как я и говорил, Тимофей победил, была дистанция. Он официальный претендент и уже может проводить бои за полновесные пояса. Пришло уже то время. Поздравляю его с победой от всего сердца», — приводит слова Валуева «Спорт-экспресс».



Напомним, бой завершился уверенной победой Цзю единогласным судейским решением по итогам 12 раундов. На профессиональном ринге Цзю одержал 20 побед в 20 поединках (15 — нокаутом). Отметим, Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе, аргентинец Брайан Кастаньо.