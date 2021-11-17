Гэтжи: не верю, что Хабиб писал мне эти оскорбления. Слишком правильный английский

Известный американский боец UFC Джастин Гэтжи поделился мнением о своём конфликте с Хабибом Нурмагомедовым в социальных сетях. Напомним, россиянин попросил Гэтжи «заткнуться», когда тот выложил пост о своих надеждах получить титульный бой.



«Я до сих пор не верю, что Хабиб писал мне эти оскорбления. Там был слишком правильный английский. Люди говорят, что это мог быть Али Абдель-Азиз. Но у него ещё меньше шансов правильно написать предложение, чем у Хабиба. Это точно был не он. Если вы попросите меня угадать, то я бы назвал Ризвана Магомедова, парня, который помогает Али с парнями из России», — приводит слова Гэтжи MMAFighting.



Напомним, помирить бойцов пытался даже чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман.