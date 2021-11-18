Гилберт Бёрнс: мы с Хамзатом Чимаевым точно устроим «Лучший бой вечера»

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс поделился ожиданиями от своего возможного поединка с Хамзатом Чимаевым. Ранее стало известно, что промоушен планирует провести данный поединок в январе.



«Это точно будет «Лучший бой вечера», мы устроим зрелище. Придётся заплатить нам процент с продажи онлайн-трансляций, потому что это будет отличный поединок. Мы можем рубиться в стойке, работать в партере или обмениваться тейкдаунами. Не думаю, что Чимаев сможет переводить меня так, как делал это в бою с Ли, но если ему это удастся, будет круто. Однажды этот поединок произойдёт. Не уверен, что мы успеем провести его в этом году, но в следующем — точно», — приводит слова бразильского бойца MMA Fighting.