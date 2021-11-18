Чендлер: Гэтжи возьмёт пояс в следующем году. Махачев недостаточно показал для титульника

35-летний американский боец UFC Майкл Чендлер оценил уровень своего коллеги и соотечественника Джастина Гэтжи после поражения в поединке с ним на UFC 268, а также назвал победу россиянина Ислама Махачева над Дэном Хукером фантастической.

«Я думаю, что Джастин Гэтжи – главный претендент на пояс в лёгком весе. Он просто избил меня. Безусловно, победа Ислама Махачева над Дэном Хукером была совершенно феноменальной, просто великолепной. Но достаточно ли этого для титульного боя? Это несравнимо с тем, какой уровень показал Джастин.

Думаю, что Гэтжи нокаутирует и Оливейру. Но более вероятный сценарий заключается в том, что сначала бразильца победит Порье, потому что он просто лучше в определённых областях. Уже в реванш-бою с Порье Гэтжи сделает работу над ошибками после поражения несколько лет назад и выиграет титул в середине следующего года», — цитирует Чендлера MMA Fighting.

Победа Гэтжи над Чендлером на UFC 268. Видео доступно на «Чемпионате».