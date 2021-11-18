Экс-претендент на титул UFC Кевин Ли дисквалифицирован за проваленный тест на наркотики

29-летний американец Кевин Ли, который ранее был претендентом на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе, получил 6-месячную дисквалификацию от Атлетической комиссии Невады за проваленный тест на наркотики. Об этом информирует MMA Fighting.
В среду, 17 ноября, комиссия единогласно проголосовала за отстранение Ли до 28 февраля 2022 года после того, как он показал положительный результат на амфетамин после теста на наркотики, проведённого после его боя с Даниэлем Родригезом в августе 2021 года на турнире UFC ESPN on 30: Барбоса – Чикадзе. Ли ранее сообщал, что амфетамин, о котором идёт речь, был частью лекарственного препарата, который он использует для лечения психического заболевания.
Видео ярких моментов поединка Ли – Родригез доступно на «Чемпионате».
Кевин Ли имел право на использование этого препарата только с одобрения врача-терапевта. Однако на это он даже не подавал заявку. Боец уже выразил сожаление о сложившейся ситуации.
В дополнение к отстранению, комиссия Невады оштрафовала Ли на $ 16,5 тыс. за проваленный тест на наркотики, а также на $ 326 в качестве административных сборов.
Всего в смешанных единоборствах Ли провёл 25 боёв, в которых одержал 18 побед и потерпел 7 поражений. Отметим, за последние пять боев в UFC он потерпел четыре поражения. Свою последнюю победу в промоушене он одержал в ноябре 2019 года, победив Грегора Гиллеспи в рамках турнирах UFC 244.
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