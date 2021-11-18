UFC объявил о подписании непобеждённого британско-российского бойца Мухаммада Мокаева

21-летний уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев, проживающий в Великобритании и имеющий гражданство этой страны, подписал контракт с престижным промоушеном – UFC. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.

«Мухаммад — это полулегковес, за которым я следил в течение довольно долгого времени. Он уже очень опытен, но ему всего 21 год, у него за плечами уже почти 30 боёв любительского и профессионального уровня. Он непобедим, динамичен и очень харизматичен. Мохаммад видит себя Хабибом в полулёгком весе. Он идеально подходит для этого молодого, веселого подразделения», — заявил матчмейкер UFC Мик Мэйнард.

Отмечается, что путь Мокаева в смешанные единоборства был извилистым. Мокаев и его отец Мурад бежали из России без денег и только с сумкой одежды, а летом 2012 года они оказались в центре для беженцев в Ливерпуле на 28 дней. Оттуда их перевезли в дом в Уигане. Через некоторое время отец Мокаева настоял, чтобы сын каждый день посещал спортивные секции, чтобы он держался подальше от улиц и различных компаний. Там Мокаев познакомился с борьбой и стал чемпионом Великобритании по борьбе и чемпионом Европы по бразильскому джиу-джитсу.

Видео боя Мокаева с Ибрагимом Наврузовым на Brave 51 доступно на «Чемпионате».

Имея любительский рекорд 23-0, который включал в себя титулы чемпиона мира в лёгком весе среди юниоров на чемпионатах мира IMMAF в 2018 и 2019 годах, Мокаев вышел на профессиональный уровень в 2020 году и одержал четыре победы на промоушене Brave, три из которых нокаутом.

