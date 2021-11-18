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Конор Макгрегор восхитился своим прогрессом в работе в партере

Конор Макгрегор восхитился своим прогрессом в работе в партере
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33-летний ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на вопрос одного из болельщиков в социальных сетях о работе над навыками в борьбе.

«В настоящее время я очень доволен своей борьбой в партере. Я победил чувака в борьбе, начав правильно использовать своё зрение. Он буквально попятился от меня! Теперь я разработал более свирепую версию наземной игры Нейтса. Если Нейт упадёт, никто не последует за ним. Теперь они тоже не пойдут за мной. Увидите!», — гласит пост Макгрегора в «Твиттере».

Видео победы Макгрегора удушающим приёмом доступно на «Чемпионате».

Напомним, последний поединок Макгрегора состоялся в июле этого года на турнире UFC 264, где он потерпел поражение техническим нокаутом в главном бою от Дастина Порье, получив перелом ноги.

Макгрегор победил удушающим приёмом и стал чемпионом. Он умеет и так Макгрегор победил удушающим приёмом и стал чемпионом. Он умеет и так
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