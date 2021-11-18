Конор Макгрегор напомнил про урон, который он нанёс Дастину Порье
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33-летний ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор напомнил, что в поединке с бывшим временным чемпионом лиги в лёгкой весовой категории американцем Дастином Порье он нанёс серьёзный урон сопернику.
«У него болела голова, у меня — нога. Нельзя сказать, что его нога тоже не была повреждена. Я прилично отбил ему бедро. Чувствую, что мы ещё не закончили. Это самый честный ответ, который я могу дать», — написал в своём «твиттере» Конор Макгрегор.
Напомним, Конор потерпел поражение техническим нокаутом от Дастина Порье в главном бою, получив перелом ноги. Поединок прошёл в июле этого года на турнире UFC 264.
Ранее Макгрегор ответил на вопрос одного из болельщиков в социальных сетях о работе над навыками в борьбе.
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