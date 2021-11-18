А. Емельяненко выступит вместо Василевского на турнире в Сыктывкаре

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заменит Вячеслава Василевского а поединке с Марио Сантосом. Бой состоится 27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.
«Ну, только что по секретной линии нам сообщили, что Вячеслав Василевский снимается с боя против Марсио Сантоса, заболел. Чем заболел? Узнаете у него, мне кажется, воспалением хитрости. Это плохая новость. Но есть и хорошая — ему на замену выходит Александр Емельяненко. Неутомимый, неугомонный, готовый выручить организацию и всех болельщиков Республики Коми. 27 ноября, Сыктывкар, Александр Емельяненко против Марсио Сантоса», — сказал Камил Гаджиев в видео, опубликованном в его «инстаграме».
Напомним, последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей. Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений, а также одна ничья. 10 декабря Александр должен провести бой на голых кулаках с Джеффом Монсоном. Поединок состоится в рамках промоушена Hardcore Fighting.
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