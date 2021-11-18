А. Емельяненко — о бое с Сантосом: обдумывание предложения заняло не более десяти минут

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, при каких обстоятельствах получил предложение заменить Вячеслава Василевского в поединке с Марио Сантосом. Бой состоится 27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.
«Признаться честно, предложение поступило достаточно неожиданно. Это произошло вчера вечером. Обдумывание у меня заняло не более десяти минут, после чего я решил попробовать себя в этом противостоянии.
Да, это короткое уведомление. Да, у меня не было полноценного ММА-лагеря для подготовки к этому бою. Но я чувствую себя отлично, постараюсь показать яркий, зрелищный бой и победить моего оппонента», — цитирует Емельяненко «ВсёПроСпорт».
Напомним, последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей. Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений, а также одна ничья. 10 декабря Александр должен провести бой на голых кулаках с Джеффом Монсоном. Поединок состоится в рамках промоушена Hardcore Fighting.
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