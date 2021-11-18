Евгений Тищенко: Сауль Альварес делает историю

Российский боксёр Академии единоборств РМК Евгений Тищенко поделился мнением о решении абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса провести титульный бой в первом тяжёлом весе с обладателем титула WBC Илунгой Макабу.

«Он молодец, делает историю. То, что он попытается завоевать пояс в пятой весовой категории, действительно круто. Бой с Макабу вполне реален – они похожи в габаритах, близкого роста. Канело попробует переиграть его за счёт рефлексов и скорости. Для Канело это удобный соперник, и я считаю, что это будет разовая акция. Для него крузера слишком большие – во-первых, это не смотрибельно, во-вторых, опасно для здоровья, особенно бои с боксёрами из топ-5», — цитирует Тищенко пресс-служба Академии единоборств РМК.