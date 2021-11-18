Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Евгений Тищенко: Сауль Альварес делает историю

Евгений Тищенко: Сауль Альварес делает историю
Комментарии

Российский боксёр Академии единоборств РМК Евгений Тищенко поделился мнением о решении абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса провести титульный бой в первом тяжёлом весе с обладателем титула WBC Илунгой Макабу.

«Он молодец, делает историю. То, что он попытается завоевать пояс в пятой весовой категории, действительно круто. Бой с Макабу вполне реален – они похожи в габаритах, близкого роста. Канело попробует переиграть его за счёт рефлексов и скорости. Для Канело это удобный соперник, и я считаю, что это будет разовая акция. Для него крузера слишком большие – во-первых, это не смотрибельно, во-вторых, опасно для здоровья, особенно бои с боксёрами из топ-5», — цитирует Тищенко пресс-служба Академии единоборств РМК.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021