Александр Емельяненко: ещё могу легко выступать 13 лет

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что его не посещают мысли о завершении карьеры.



«Меня вообще не посещают мысли о том, чтобы всё бросить. Как боец я только почувствовал силу и мощь.



Тяжеловесы созревают только к 40 годам. Можно сказать, что я только начал. Джордж Форман в 53 года вышел в ринг и стал чемпионом мира. 13 лет я ещё могу легко выступать», — сказал Александр Емельяненко в интервью на YouTube-канале «Омар в большом городе».



Напомним, последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей. Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений, а также одна ничья. 10 декабря Александр должен провести бой на голых кулаках с Джеффом Монсоном. Поединок состоится в рамках промоушена Hardcore Fighting.



Сегодня, 18 ноября, стало известно, что Емельяненко заменит Вячеслава Василевского в поединке с Марио Сантосом. Бой состоится 27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.