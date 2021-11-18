Василевский: видели, чтобы Уайт после снятия бойца в UFC говорил о воспалении хитрости?

Известный боец Вячеслав Василевский отреагировал на жёсткое заявление главы лиги AMC Fight Nights Камила Гаджиева, который назвал отказ Василевского от боя с Марио Сантосом «воспалением хитрости». Напомним, что Василевского уже согласился заменить Александр Емельяненко.



«Я это видео увидел так же, как и вы, днём. О том, что у меня гнойная ангина и драться 27-го числа не буду, руководство Fight Nights знало 16-го числа, когда ко мне пришёл врач. К 27 ноября я только оклемаюсь, драться три раунда не смогу. Предложил перенести на две недели или на 29 декабря. На что мне ответили, что позже дадут ответ. Затем вышло такое видео.



Не хочется оскорблять Камила, конечно, это неуважение и непрофессионализм. Вы видели хоть раз, что после снятия с боя в UFC Дана Уайт говорил, что якобы у бойца воспаление хитрости? Камил не прошёл и процента того, что прошёл я в спорте: травмы, подготовки, бои. Не ему судить о каком-то воспалении хитрости.



Я не отказывался от боя. Бой с Сантосом я предложил ещё давно. То ли Камил совершенно не смотрит социальные сети, то ли прикидывается. Он же знал, что я был в Дагестане, снимали видео с Сантосом, вместе были в Сочи на бое Маги. Для чего всё это делалось? Я столько готовился, вложил финансы, чтобы сказать, что не буду драться? Это бред, дешёвый хайп. На этом хайповать вообще нельзя. Мы же все люди, на детях, семье, здоровье не хайпуют», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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