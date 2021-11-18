«Трубки Гаджиев бросает». Вячеслав Василевский — о своих дальнейших планах

Известный Вячеслав Василевский рассказал о своих дальнейших планах после конфликта с главой лиги AMC Fight Nights Камилом Гаджиевым, который назвал отказ Василевского от боя с Марио Сантосом «воспалением хитрости».



«Трубки Гаджиев бросает. Ему, видимо, интереснее видео записывать. Надо поговорить с Амиром Мурадовым, у меня с ним более доверительные отношения. Насколько я знаю, Мурадов всё-таки хозяин лиги. Обсудим всё с ним, если придём к общему знаменателю, то продолжим сотрудничество. Мне нужны объяснения. Я человек добродушный, где-то шучу над людьми по-доброму, надо мной можно пошутить. Но доброта не слабость, палку нельзя перегибать. Может, они не знают меня как человека. Есть определённая грань: если мне несмешно, то им тоже будет несмешно», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.