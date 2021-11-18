«Я заранее знал, что может что-то случиться». Макгрегор — о переломе ноги в бою с Порье

33-летний ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что повредил ногу ещё во время тренировочного лагеря перед боем с Дастином Порье.
«Я сильно повредил ногу в последнем лагере. Та же нога, то же место. Заранее знал, что в бою с ней может что-то случиться. Многие из моих тренировок начинались с работы в открытом гарде. Там и продолжались. Я находился внизу целые раунды. Избивал спарринг-партнёров, пока они не отходили от меня. Затем перенёс это в бой. Реальная история», — написал Макгрегор в своём «твиттере».
Сейчас Макгрегор продолжает заниматься своим здоровьем после того, как получил перелом ноги на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Конор уже приступил к лёгким тренировкам.
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