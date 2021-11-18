Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я заранее знал, что может что-то случиться». Макгрегор — о переломе ноги в бою с Порье

«Я заранее знал, что может что-то случиться». Макгрегор — о переломе ноги в бою с Порье
Комментарии

33-летний ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что повредил ногу ещё во время тренировочного лагеря перед боем с Дастином Порье.

«Я сильно повредил ногу в последнем лагере. Та же нога, то же место. Заранее знал, что в бою с ней может что-то случиться. Многие из моих тренировок начинались с работы в открытом гарде. Там и продолжались. Я находился внизу целые раунды. Избивал спарринг-партнёров, пока они не отходили от меня. Затем перенёс это в бой. Реальная история», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Сейчас Макгрегор продолжает заниматься своим здоровьем после того, как получил перелом ноги на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Конор уже приступил к лёгким тренировкам.

Макгрегор победил удушающим приёмом и стал чемпионом. Он умеет и так Макгрегор победил удушающим приёмом и стал чемпионом. Он умеет и так
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021