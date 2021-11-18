Лиана Джоджуа опубликовала первый пост после увольнения из UFC

Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа опубликовала первый пост в «Инстаграме» после того, как её уволили из промоушена UFC. Девушка опубликовала свою фотографию в экипировке UFC, приложив к ней смайлики сердца и пластыря.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Лианы Джоджуа.

«Пусть эта запись будет фильтром для нового пополнения чёрного списка», — написала Джоджуа в комментарии под постом.



Последним поединком Лианы в американском промоушене был бой с представительницей США Кортни Кейси. Соперницы встречались на турнире UFC Вегас 42, состоявшемся в ночь с 13 на 14 ноября мск. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Кейси.



26-летняя Джоджуа потерпела пятое поражение в своей карьере в смешанных единоборствах. К тому же это второе поражение спортсменки подряд. В октябре 2020 года она уступила американке Миранде Маверик. За последние четыре боя она потерпела три поражения и одержала одну победу.