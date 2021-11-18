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Хабиб Нурмагомедов — Зубайре Тухугову: тебе уже бой назначили, ты в курсе?

Хабиб Нурмагомедов — Зубайре Тухугову: тебе уже бой назначили, ты в курсе?
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Прославленный российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов обратился через «Инстаграм» к своему другу, действующему спортсмену UFC Зубайре Тухугову. Хабиб заявил, что Тухугову уже назначили новый бой.

«Тебе уже бой назначили, ты в курсе?» — написал Хабиб в «сториз» своего «инстаграма», обращаясь к Тухугову.

Фото: «Инстаграм» Хабиба Нурмагомедова

Напомним, свой последний поединок Тухугов провёл 30 октября на турнире UFC 267, встретившись в предварительном карде с бразильским бойцом Рикардо Рамосом. Бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Тухугову.

Для Тухугова эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах при пяти поражениях и одном ничейном исходе. Рикардо Рамос потерпел четвёртое поражение в 19 поединках в профессиональной карьере.

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