Пётр Ян: Диллашоу мне интересен больше как имя. Кого ещё бить?

Временный чемпион UFC Пётр Ян рассказал, почему хочет подраться с Ти Джеем Диллашоу. Россиянин отметил, что Диллашоу не стал сильнее после отбытой дисквалификации.



«Лучше Диллашоу точно не стал. Он стал хладнокровнее, стабильнее, меньше идёт в какие-то размены. Постоянно делает свою работу, двигается, давит, прессингует. И по функционалу хорошо чувствует себя все пять раундов.



Ти Джей мне интересен больше как имя. Когда я начинал, Диллашоу был чемпионом и всегда закатывал интересные поединки. Сейчас я тоже имею вес в этом спорте, и мне хочется побить его как известного спортсмена. В принципе, кого ещё бить? Выше некого уже. Я просто побью его. У меня мысли одни: прийти, увидеть и победить. Просто понимаю, насколько это будет глобально: такое противостояние», — сказал Ян в интервью YouTube-каналу «Руки выше».

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